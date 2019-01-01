جريس: أحمد الله أنه لا يوجد إلا فرجاني ساسي واحد في الدوري المصري

المدير الفني للمنتخب التونسي يوضح سبب عدم مشاركة فرجاني ساسي مع أسود الأطلس

فيسبوك تويتر بلال محمد

أظهر آلان جريس، المدير الفني للمنتخب التونسي رضاه عن تعادل أسود الأطلس امام نظيره المالي، في الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

وتعادل نسور قرطاج بهدف لكل فريق، أمام منتخب مالي في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من البطولة، التي استضافها ملعب السويس.

وقال جريس في تصريحات عقبت اللقاء: "يجب علينا أن نعمل على تحسين فرصنا في التأهل، منتخب مالي اليوم قدم مباراة كبيرة، أتوقع لهم النجاح في المستقبل، لقد نجحنا في الخروج بثاني أفضل نتيجة بعد الفوز".

وتابع: "ما حدث اليوم كان نتيجة خطأ فردي من الحارس، ولكن يجب ألا نلومه عليه، سنعمل على التركيز في مباراتنا القادمة".

وواصل: "الفريق تحسن بشكل ملحوظ في الجانب التكتيكي، وتداركنا أخطاء مباراة الافتتاح أمام أنجولا، يجب أن نستغل انصاف الفرص في القادم".

بعد التعادل الثاني لنسور قرطاج في كأس الأمم الأفريقية



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وأتم تصريحاته ضاحكاً: "أحمد الله أنه لا يوجد أكثر من فرجاني ساسي في الدوري المصري، سأكون مضطراً إلى إشراك كل لاعب يتم النداء باسمه في المدرجات، ساسي عائد من الإصابة ويحتاج إلى التأهيل قبل المشاركة بصفة أساسية".

الجدير بالذكر ان المنتخب التونسي، يختتم مشواره في دور المجموعات، أمام موريتانيا، بينما تلعب مالي أمام أنجولا.