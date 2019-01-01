تصفيات كأس أوروبا

جريزمان يهدر أول ركلة جزاء في تاريخه مع المنتخب

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Getty Images
جريزمان يضيع ركلة جزاء لمنتخب فرنسا أمام النمسا

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

أضاع أنطوان جريزمان ركلة جزاء في مباراة منتخب بلاده فرنسا أمام منتخب النمسا في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

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ولم يسبق لجريزمان أن أضاع ركلة جزاء بقميص المنتتخب من قبل، ليسجل أول حالة إهدار لركلة جزاء في مسيرته مع أبطال العالم.

وسدد جريزمان قبل المباراة التي تجمع فرنسا أمام نظيرتها النمسا في العاصمة النمساوية فيينا 7 ركلات جزاء بقميص منتخب بلاده خلال مسيرته.

ونجح في تسجيل الركلات السبعة التي سددها ونفذها جميعًا بنجاح، لتأتي لحظة الفشل الأولى عند الركلة التي أضاعها اليوم أمام منتخب النمسا.

ويعتبر جريزمان هو المسدد الأول لركلات الجزاء مع المنتخب الفرنسي على الرغم من تواجد لاعبين مميزين في تنفيذها مثل بول بوجبا وكيليان مبابي.

هل ينجح جريزمان في فك عقدة "كامب نو"؟

يذكر أن جريزمان قد نجح في تسجيل 4 أهداف مع المنتخب الفرنسي خلال كأس العالم التي توج بها الديوك في العام الماضي على الأراضي الروسية.

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