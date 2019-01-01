جريزمان يُلمح للرحيل إلى لدوري الأمريكي

الفرنسي يُلمح للرحيل مستقبلاً للدوري الأمريكي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

فتح المهاجم الفرنسي، أنطوان جريزمان، الباب أمام رحيله المستقبلي صوب الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين.

ونشر ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، فيديو عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، لمرور عام على إعلان إنشاء النادي.

وسينضم النادي الذي اختار اللون الوردي، إلى الدوري الأمريكي بدءًا من موسم 2020.

ورد الفرنسي أنطوان جريزيمان بشعار توقيع القلم، وهو الذي قد يشير إلى انتقاله المستقبلي للفريق الجديد.

حيث أورد سابقًا اللاعب المتوج بكأس العالم الأخيرة، أنه يريد أن ينهي مسيرته في الدوري الأمريكي، من أجل استكشاف ثقافة جديدة.

ويعد ديفيد بيكهام من أهم اللاعبين في تاريخ الدوري الأمريكي، عقب انضمامه للوس أنجلوس جالاكسي في 2007، ليغير خريطة الكرة والاهتمام باللعبة في أمريكا.

الجدير بالذكر أن الدوري الأمريكي، الموسم المقبل، يضم في صفوفه كل من السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس، وكذلك الإنجليزي واين روني لاعب دي سي يونايتد.

وكان بيكهام قد وعد جماهير فريقه، بضم عددًا من نجوم الكرة العالمية ليبدأوا مشوار النادي بالدوري الأمريكي.

وينتهي عقد لاعب أتلتيكو مدريد البالغ 27 عامًا، في 2023، حيث سيبلغ من العمر حينها 31 عامًا.