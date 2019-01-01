جريزمان يكشف طبيعة إصابته أمام تشيلسي ويوضح أسباب الهزيمة

أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الجديد ينتظر عودة ميسي وسواريز ليلعب معهما في صفوف النادي الكتالوني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الفرنسي انطوان جريزمان نجم فريق أتلتيكو مدريد السابق وبرشلونة الحالي على سعادته الكبيرة بخوضه أول مباراة له بقميص الفريق الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جريزمان، وأكد خلالها أنه أمامه الكثير ليتعلمه حول أسلوب لعب الفريق ويسعى لتقديم أفضل ما لديه.

🔵🔴 تشيلسي يفوز على برشلونة بثنائية مقابل هدف وحيد في المباراة الودية باليابان.



سجل للبلوز : أبراهام ⚽ - باركلي ⚽

أحرز للبلوجرانا : راكيتيتش⚽ pic.twitter.com/pJLT3XRQhi — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وقال جريزمان: "لدي الكثير من العمل لأقدمه لبرشلونة رفقة ميسي، في وجوده ومع عودة لويس سواريز ستكون النتائج أفضل بكل تأكيد".

وأضاف: "لدي بعض الألم في الركبة بعد الكرة المشتركة الخاصة بمباراة اليوم مع تشيلسي لكنني سأكون متواجدًا في المباراة المقبلة".

وأكمل: "لدي علاقة طيبة بديمبلي وعملنا معًا في المنتخب من قبل، ولدينا المزيد من الوقت لنتفاهم ونتحسن سويًا، يمكننا أن نتطور بشكل كبير".

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وعن الخسارة: "هي المباراة الأولى لنا، علينا التعلم والتطوير من أنفسنا في الفترة المقبلة، أنا حريص على المشاركة لدقائق أكثر من أجل التعلم بشكل أكبر".

جدير بالذكر أن جريزمان كان قد شارك في لقاء اليوم لمدة ٤٥ دقيقة فقط، حيث استبدله المدير الفني كما فعل مع الفريق كاملًا بين الشوطين، وانتهت المواجهة أمام تشيلسي بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف وحيد.