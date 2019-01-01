جريزمان يفسر الفشل في تسجيل ركلة الجزاء بغياب زوجته

النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد السابق وبرشلونة الحالي يفسر فشله في التسجيل أمام ألبانيا بغياب زوجته.

فيسبوك تويتر علي رفعت

فسر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة فشله في تسجيل ركلة الجزاء أمام ألبانيا بغياب زوجته عن مشاهدة المباراة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" وأكد خلالها مازحًا أنه لا يجب غياب زوجته عن مبارياته.

📊🎯 أكثر من سجل أهداف للمنتخب الفرنسي في التاريخ



▪️ هنري 51 هدف

▪️ بلاتيني 41 هدف

⭕️ جيرو 36 هدف

▪️ تريزيجيه 34 هدف

▪️ زيدان 31 هدف



جيرو هو الوحيد في القائمة الذي لم يعتزل اللعب حتى الآن ✋ pic.twitter.com/xZB22tTEBG — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 7, 2019

وقال جريزمان: "لم أسجل ركلة الجزاء في مواجهة فرنسا ضد ألبانيا لأن زوجتي لم تكن تشاهد المباراة".

وأضاف: "لقد كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا، لكنني أخطأت في تنفيذ ركلة الجزاء، وسيتوجب علي أن أحسن من تنفيذي لها".

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وكان جريزمان قد أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول من مواجهة الأمس عندما كانت النتيجة تشير لتقدم منتخب بلاده بهدفين نظيفين.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي كان قد حقق الفوز مساء الأمس في الجولة الخامسة من تصفيات بطولة أمم أوروبا على ألبانيا بأربعة أهداف لهدف وحيد.