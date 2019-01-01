جريزمان يُشعل "تويتر" بتفاعل خاص مع مجنونه

لفتة إنسانية رائعة من الأنيق

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

اكتمل حلم مجنون أنطوان جريزمان، بصورة فاقت أحلامه وتصوراته، بتفاعل صاحب الشأن بذات نفسه، مع عاشقه على "تويتر"، بتغريدة خاصة، مرفقة بحساب المشجع، كمكافأة تاريخية ثانية، بعد ساعات قليلة من احتفاء حساب برشلونة الرسمي على نفس المنصة معه.

ونال المشجع صاحب حساب "Fer" على موقع "تويتر" شهرة على نطاق واسع، بعدما تحقق حلمه، بوصول الأنيق إلى "كامب نو"، لوضع اللمسات الأخيرة على عقد ارتباطه بالكتلان، مقابل تسديد قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتليتكو مدريد.

وظل هذا المشجع، ينشر صورة لصاحب الـ28 عامًا على تويتر، منذ الـ25 من سبتمبر الماضي، وحتى يوم إعلان الصفقة بشكل رسمي، فيما اعتبره آنذاك "تعهدًا" بنشر صورة للاعبه المفضل كل يوم على نفس المنصبة، إلى أن يرتدي قميص البلو جرانا، فيما قال عنه "كل يوم صورة حتى يوقع جريزمان للبرسا".

وجاءت المكافأة الأولى، باحتفاء حساب النادي على موقع التغريدات، بتغريدة خاصة للمشجع مرفقة بحسابه، ليتفاعل معه الآلاف، إعجابًا بصبره وإصراره على عادته اليومية لمدة 655 يومًا، إلى أن تمت الصفقة، لتنهال عليه آلاف الإضافات.

ولم يتوقف الأمر عند احتفاء حساب النادي، بل جاء الدور على جريزمان ليتفاعل مع مجنونه، بتغريدة عبر حسابه على تويتر، مرفقة بحساب المشجع، ورموز لعلامة صح وسلام باليد وشخص يرقص، في لفتة إنسانية راقية، تفاعل موعها أيضًا آلاف في وقت قياسي، منهم المشجع الذي رد قائلاً "أحبك .. ستصبح أسطورة في برشلونة".