جريزمان: واجهنا منتخاً صغيراً ولكن الكثير من الجماهير قد حضروا

كومان ولونجليه سعيدان بالفوز على أندورا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أنتوان جريزمان نجم منتخب قرنسا سعادته بالفوز على أندورا بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة لتصفيات يورو 2020.

وقال جريزمان عقب المباراة:"حققنا انتصارين في آخر مباراتين وهذا ما أردناه، أن ننال النقاط الست. كان لدينا أفضلية اللعب في أرضنا وأمام جماهيرنا أيضاً".

وأضاف:"على الرغم من أنه ليس منتخباً كبيراً، كان هناك الكثير من الحضور لذلك نشكرهم".

في الإطار ذاته قال كينجسلي كومان جناح الديوك:"لقد كان أسبوعاً رائعاً، الأمر سار بشكل رائع على المستوى الشخصي والجماعي".

وأضاف:"حين يتجاوب جسدك معاً يسهل اللعب في أفضل مستوى".

أخيراً قال كليمون لونجليه مدافع برشلونة والمنتخب الفرنسي:"كان هدفنا واضحاً، أردنا الفوز بالنقاط الستة ولعب كرة قدم ممتعة، وهذا ما فعلناه. كان بوسعنا تسجيل المزيد".

يذكر أن المنتخب الفرنسي يحتل المركز الثاني في مجموعته بفارق المواجهات المباشرة عن المنتخب التركي المتصدر.