جريزمان يعيد تسجيل هدف “يد الرب” وتقنية الفيديو تعاقبه!

تقنية الفيديو تكشف حيلة جريزمان...

حاول أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، تسجيل هدفًا في شباك أوساسونا، على طريقة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، في مرمى إنجلترا، بكأس العالم 1986.

واستضاف أتلتيكو مدريد، نظيره اوساسونا، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني، وفيها فاز الروخي بلانكوس، بهدف دون رد، سجله خوليان ألفاريز.

وكان جريزمان، قد سجل هدفًا لفريقه في الدقيقة السابعة من المباراة، بعد عرضية من الجانب الأيمن، وضعها المهاجم الفرنسي، في الشباك بمرفقه، إلا أن بعد مراجعة تقنية الفيديو، قرر الحكم الغاء الهدف.

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وبعد فوز اليوم استمر أتلتيكو مدريد، في سلسلة الانتصارات بالدوري الإسباني ووصل إلى النقطة 44 في صدارة ترتيب الليجا، وبفارق نقطة عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد، يستعد لمواجهة إلتشي، مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن مواجهات دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، على أن يحل ضيفًا ثقيلًا على ليجانيس، يوم السبت القادم في الدوري.