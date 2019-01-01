جريزمان: نمتلك الوقت لتصحيح الأخطاء

تعرف على تصريحات جريزمان عقب هزيمة برشلونة من بلباو

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أكد أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، أنّ الفريق لا يزال يمتلك الوقت الكافي للخروج من الأزمة الحالية وتصحيح الأخطاء لأجل المنافسة على البطولات.

برشلونة خسر في افتتاح الدوري الإسباني بهدف نظيف من أتلتيك بلباو وهي المرة الأولى منذ موسم 2008-2009.

وقال الفرنسي في تصريحات صحفية: "لدينا الوقت للتطور والطريقة الوحيدة للخروج من هذه الأزمة وتصحيح المسار تكون بالعمل".

وتابع: "لعبنا مباراة جيدة ولكننا لم نظهر بالصورة المتوقعة في آخر 40 مترًا لمرمى المنافس ولم نستطيع صناعة الخطورة اللازمة على مرمى أتلتيك بلباو".

واختتم: "بسيناريو المباراة أعتقد أننا كنا نستطيع تقديم الأفضل أو على الأقل عدم الخروج بخسارة ولكن هذه كرة القدم".

وكان المدرب إيرنستو فالفيردي قد انتقد قلة تحركات جريزمان مطالبًا إياه بطلب الكرة أكثر من ذلك.