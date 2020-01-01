جريزمان: نحتاج وقت للتأقلم على فلسفة سيتين

تعرف على تصريحات جريزمان وروبرتو عقب الفوز على أيبيزا

أكد أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة ، أنّ الفريق عانى في الشوط الأول أمام أيبيزا في كأس ملك إسبانيا ولكنّه نجح بعد ذلك في الفوز باللقاء وتقديم مستوى جيد.

أنطوان جريزمان أنقذ برشلونة من الهزيمة وسجل هدفين في الشوط الثاني ليقود البلوجرانا لثمن نهائي الكأس.

وقال جريزمان في تصريحات عقب المباراة: "الحقيقة أننا عانينا في الشوط الأول كثيرًا ولم نصل لمرمى المنافس. نحن نلعب الآن بطريقة جديدة وعلينا بذل كل الجهود للتأقلم على الطريقة الجديدة".

وتابع: "علينا أن نمتلك ثقة أكبر والكرة معنا ونتحرك بشكل جيد هجوميًا لخلق المساحات، بوجود المساحات في الشوط الثاني صنعنا الفارق".

وأوضح: "لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني وسعيد لأنني ترجمت ذلك إلى هدفين. كما قلت دائمًا أنا هنا لخدمة برشلونة بأي طريقة ممكنة".

من جانبه علّق سيرجي روبرتو على المباراة بقوله: "أخلصنا لأسلوبنا وفلسفتنا ورغم الصعوبات استطعنا قلب الطاولة والفوز بالمباراة. علينا تحسين الأخطاء والاستمرار بشكل جيد".

جدير بالذكر أنّ برشلونة وصل إلى نهائي كأس الملك في آخر 6 نسخ وحقق البطولة 4 مرات على التوالي.