جريزمان: لن أغير قميص أتلتيكو مدريد من أجل أي شيء

جريزمان يجدد ولاءه لأتليتيكو مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن أتليتيكو مدريد، حيث أكد ولاءه للروخيبلانكوس ورغبته في استكمال مسيرته في واندا ميتروبوليتانو.

وكان أنطوان جريزمان قريبًا من الرحيل عن صفوف أتليتيكو مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه فضل البقاء وعدم الرحيل.

وكانت أندية باريس سان جيرمان و برشلونة وبايرن ميونيخ ويوفنتوس هم أبرز المهتمين بالتعاقد مع النجم الفرنسي خلال العامين الماضيين.

⭕️ متبقي دقائق قليلة على إغلاق سوق الانتقالات 🚪

فريقك يمكنه التعاقد مع لاعب واحد فقط من ضمن هؤلاء 👇

من ستختار؟ 👀



وفي حالة كان أحد هؤلاء لاعبًا بالفعل في فريقك المفضل فمن ستختاره لـ يزامله🤔 pic.twitter.com/hQa9yePASx

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ فبراير ٢٠١٩

وبخصوص ذلك، قال جريزمان إنه غير مستعد لتغيير قميص أتليتيكو مدريد من أجل ارتداء قميص أي فريق آخر في العالم.

وأضاف جريزمان: "لقد قضيت سنوات رائعة هنا، اللاعبون والنادي والجماهير والمدرب كل شيء يحمل ذكريات من الصعب الابتعاد عنها"

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يذكر أن أنطوان جريزمان كان قد انضم إلى صفوف أتليتيكو مدريد في 2014، وذلك بعد انتقاله قادمًا من ريال سوسيداد مقابل حوالي 28 مليون يورو.