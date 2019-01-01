جريزمان: لن أحتفل أمام سوسيداد أبدًا وعلينا التركيز على الكلاسيكو

أنطوان جريزمان نجم برشلونة يعلق على التعادل أمام ريال سوسيداد وعلى تحضيرات الفريق لمواجهة ريال مدريد.

أكد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب ريال سوسيداد الأسبق وبرشلونة الحالي على اخلاصه لكل ما قدمه له الفريق الباسكي في بداية مسيرته.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جريزمان بعد مواجهة الفريقين التي أقيمت في الجولة الـ ١٧ من الدوري الإسباني مساء اليوم.

وقال جريزمان: "برشلونة وريال سوسيداد حصلا على دقائق جيدة في المباراة وكان يمكنهما أن يسجلا الهدف الثالث ويحققان الفوز بالمباراة".

وأضاف: "المباراة انتهت بالتعادل ونحن نقبل بذلك، لقد حاولنا تسجيل الثالث لكن ذلك لم يحدث، كان هناك فرصًا متاحة للفريقين".

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وأكمل ردًا عن ركلة الجزاء الغير محتسبه لزميله جيرارد بيكيه: "لم أشاهد اللعبة والمباراة انتهت بالفعل لن يفيد ذلك في شيء، لكن علينا أن نضع تركيزنا الآن على مباراة الكلاسيكو".

وأنهى تصريحاته: "لن أحتفل أبدًا على ملعب أنويتا، لقد سجلت هنا من قبل ولم أفعل ذلك لأنني أملك الكثير من الاحترام لهؤلاء الذين منحوني كل شيء".

جدير بالذكر أن جريزمان كان قد سجل الهدف الأول لبرشلونة في المباراة بنهاية الشوط الأول، قبل أن يتقدم سواريز في بداية الشوط الثاني وتنتهي المواجهة بالتعادل بهدفين لمثلهما.