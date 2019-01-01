جريزمان يعتذر إلى ألبانيا

خطأ جسيم من فرنسا في لقاء المنتخبين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

توجه أنطوان جريزمان، نجم فرنسا، بالاعتذار إلى ألبانيا بعد الخطأ الذي حدث قبل مباراة الفريقين بتصفيات أمم أوروبا 2020 مساء السبت.

وقام المنظمون بعزف نشيد وطني خاطيء بدلاً من النشيد الألباني، مما أثار استياء لاعبي والجهاز الفني للمنتخب الألباني.

وفازت فرنسا بنتيجة أربعة أهداف مقابل واحد على ضيفتها في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سان دوني" بالعاصمة باريس.

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وقال جريزمان للإعلام بعد المباراة: "ما حدث خطأ كبير، الجميع تفاجيء بما حدث، لا يجب أن يتكرر أمر مشابه، حتى نحن شعرنا بالخطأ".

يذكر أن اللقاء شهد إهدار جريزمان لركلة جزاء، وهي المرة الأولى في تاريخ مهاجم برشلونة التي يضيع فيها ركلة جزاء مع فرنسا.