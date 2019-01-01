جريزمان: سعيد في أتلتيكو وجودين أفضل مدافع بالعالم

تعرف على تصريحات جريزمان بعد تسجيله هدف الفوز على ليفانتي في الليجا

عبّر أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، عن سعادته بارتداء قميص الروخي بلانكوس ملمحًا لإمكانية استمرار دييجو جودين مع الفريق.

أتلتيكو مدريد انتصر على ليفانتي بهدف نظيف في الجولة 19 من الدوري الإسباني ليصل إلى النقطة 38.

وقال الفرنسي في تصريحات عقب المباراة: "أنا سعيد في أتلتيكو وفخور بالمجموعة التي ألعب بجوارها، وسوف أحاول تقديم أفضل ما لديّ خلال الموسم الجاري".

وتابع: "سيطرنا على المباراة وأهدرنا العديد من الفرص السهلة بما في ذلك الفرص التي أخفقت في تحويلها لأهداف، ولكننا دافعنا بصورة جيدة".

بطل كأس العالم أوضح أنّ أتلتيكو لا يزال يقدم كرته التقليدية ويبدع في النواحي الدفاعية لامتلاكه أفضل خط دفاعي بوجود دييجو جودين وسافيتش وخيمينيز.

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واختتم: "ركلة الجزاء قد يختلف عليها البعض ولكننا نحترم قرار الحكم، وتسجيلي لأهداف على التوالي أشكر عليه اللاعبين والمدرب لأنني لم أكن لأحقق شيئًا دونهم".

جريزمان حصل على تكريم قبل المباراة لاختياره أفضل لاعب في شهر ديسمبر بالدوري الإسباني.