جريزمان: برشلونة لم يصل بعد لقمة مستواه

تعرف على تصريحات جريزمان عقب فوز برشلونة على فياريال

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، أنّ الفريق الكتالوني لم يقدم حتى الآن المستوى المتوقع منه ولا يزال بحاجة إلى التطور وتقديم الأفضل.

جريزمان سجل في ليلة فوز برشلونة بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال بطل كأس العالم في تصريحات صحفية: "نحن بعيدون تمامًا عن أفضل نسخة لنا ولكن مع المباريات القادمة سوف يكون كل شيء أفضل".

وتابع: "علينا المحاولة أكثر والعمل بجدية أكبر. هناك عدد من اللاعبين الجدد ونحتاج لفترة تأقلم واندماج قبل أن نُظهر ذلك في الميدان".

وحول مقارنة برشلونة بفريق الفرنسي السابق، أتلتيكو مدريد، علّق: "هناك اختلاف كبير للغاية. قد سجلت حتى الآن 3 أهداف ولكني أستطيع تقديم الأفضل والاستمرار في العمل".

وكان المدير الفني لبرشلونة، إيرنستو فالفيردي، قد أشاد بقدرة صاحب الـ28 عامًا على شغل أكثر من مركز في الخط الهجومي.

جريزمان هو هداف برشلونة الحالي يليه أنسو فاتي ولويس سواريز برصيد هدفين لكل منهما.