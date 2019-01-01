الانتقالات

ريال سوسيداد يحقق استفادة هائلة من انتقال جريزمان لبرشلونة

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بناء على شروط تعاقد اتلتيكو مدريد مع اللاعب
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يستعد نادي ريال سوسيداد الإسباني، للاستفادة من صفقة انتقال أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد إلى برشلونة.

المهاجم الفرنسي أنهى رحلته مع أتلتيكو بشكل رسمي اليوم الجمعة، في صفقة وصلت قيمتها 120 مليون يورو.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن عقد انتقال جريزمان من أتلتيكو لسوسيداد في 2014، يقضي باستفادته من تلك الصفقة.

وأوضحت أن النادي الإسباني له نسبة 20% من قيمة انتقال اللاعب، بما يبلغ 24 مليون يورو.

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ومن المقرر أن يتم خصم 5% من الصفقة، كنسبة تذهب للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لأي انضمام لاعب لنادي آخر من نفس البلد.

ويمنح الفيفا هذه النسبة إلى النادي الذي تدرب به اللاعب من سن 12 إلى 23 سنة، وهو ماكون الذي قضى به بداية مسيرته، قبل الانضمام لشباب سوسيداد في 2006.

وهو ما يعني تقلص ما سيحصل عليه من 24 مليون يورو إلى 22.8 مليون، مع إضافة مبلغ آخر بحقوق الرعاية لتصل إلى 28.2 مليون.

يذكر أن جريزمان لعب 257 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد، سجل خلالهم 133 هدف وصنع 50 آخرين.

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