جريزمان: خلال أسبوعين سيتحدد مستقبلي

أين يذهب جريزمان؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث أنطوان جريزمان، نجم فرنسا وأتلتيكو مدريد، عن خطوته المقبلة وأكد أنه لا يعلم بعد النادي الذي سينضم له في الانتقالات الجارية.

جريزمان أكد خلال الشهر الماضي انتهاء مشواره في صفوف أتلتيكو بعد خمس سنوات، ليربطه الإعلام بعدة أندية على رأسها برشلونة.

وقال جريزمان بعد مباراة فرنسا أمام أندورا للإعلام: "يجب الصبر، لا يزال الوقت مبكرًا للحديث، أريد تحديد مستقبلي أكثر من أي شخص".

كيليان مبابي يصل إلى الهدف رقم 💯 في مسيرته حتى الآن بعد 180 مباراة فقط :

🇫🇷 أحرز 27 هدفًا مع نادي موناكو

🇫🇷 أحرز 60 هدفًا مع نادي باريس

🇫🇷 أحرز 13 هدفًا مع فرنسا.



اللي يسويه مبابي في كرة القدم مستحيل على لاعب في عمره! pic.twitter.com/VxyK03cdZS — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 11, 2019

وواصل: "يجب علينا الانتظار، لا أعرف إذا كنت سأستمر في إسبانيا، ربما خلال أسبوعين سنعرف شيئاً ما، أريد فقط لعب الكرة والتمتع".

جريزمان كان قد أكد في وقت سابق أنه يعرف أن وجهته المقبلة لن تكون الدوري الأمريكي، فاتحاً كل الاحتمالات بخصوص خطوته القادمة.

وشارك جريزمان في انتصار فرنسا مساء الأربعاء على أندورا برباعية نظيفة ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020.