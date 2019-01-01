جريزمان: انتظر عودة ميسي وانضمام نيمار يعقد مهمة فالفيردي

تعرف على تصريحات جريزمان حول ميسي ونيمار وسواريز وموسم الفريق

أكد أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، تطلعه لعودة الهداف التاريخي ليونيل ميسي من العطلة مشيرًا إلى أنّ وجود نيمار في الفريق يجعل مهمة المدرب إيرنستو فالفيردي معقدة.

جريزمان سبق وكشف عن شعوره لحظة الانضمام إلى برشلونة وبكائه بعد إتمام الصفقة.

وقال جريزمان في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لدينا فريق كبير ولاعبين على أعلى مستوى وقرار المشاركة في يد المدرب فقط. سوف نحاول القيام بأفضل ما لدينا في كل مباراة نشارك فيها ونستمتع ونمتع الجمهور".

وتابع: "اللعب بجوار ليونيل ميسي سيكون أمرًا رائعًا، أود أن أرى ما يفعله كل يوم في التدريبات وسوف أحاول أن أفهمه وأتفاهم معه داخل وخارج الملعب. لا أستطيع الانتظار حتى يعود من العطلة وينضم للفريق".

أما بالنسبة لشائعات اقتراب نيمار دا سيلفا من برشلونة، فقد صرّح صاحب الـ 28 عامًا: "أعتقد أنّه لو حدث سيصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمدرب بسبب كثرة التنافس على المشاركة أساسيًا. بالطبع هو لاعب رائع ولن أستبق الأحداث".

وتطرق بطل كأس العالم للحديث عن أتلتيكو مدريد بقوله: "لقد ضموا العديد من اللاعبين البارزين ويصنعون فريقًا رائعًا ونحن نعلم أنه فريق ينافس دائمًا حتى اللحظات الأخير ولديه مدرب عظيم لا يمكن أن أنسى فضله عليّ".

ويعتقد لاعب أتلتيكو مدريد السابق أنّ كرة القدم مدينة للروخي بلانكوس ببطولة دوري أبطال أوروبا نظرًا لما قدمه دييجو سيميوني للفريق في السنوات الماضية.

وواصل متحدثًا عن إيرنستو فالفيردي: "أعتقد أنّ المدرب يحبني وكان يرغب في التعاقد معي منذ سنوات وسوف أحاول أن أكون عند حسن ظنه وأظهر ذلك في التدريبات والعمل اليومي".

جريزمان يكشف كواليس انتقاله إلى برشلونة💪 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 21, 2019

وحول لويس سواريز: "لديّ علاقة قوية مع الأورجوائين وعملت مع دييجو جودين وبالطبع فخور باللعب بجوار لويزيتو. إنّه مهاجم رائع وقادر على تسجيل العديد من الأهداف وجلب البطولات وسوف أحاول مساعدته على التهديف بصناعة الفرص. أعتقد أننا سوف نتفاهم بصورة رائعة داخل الملعب".

جريزمان أكد أنّه لم ينجح في التسجيل من قبل على ملعب "كامب نو" وهذه فرصته الأفضل لإحراز أول الأهداف مشيرًا إلى أنّه يمتلك احتفالًا خاصًا وجديدًا حينما يحرز هذا الهدف.

كما أكد أنّه سوف يساعد عثمان ديمبيلي على تعلم الإسبانية ليصبح الجميع يتحدث بهذه اللغة في معسكر البلوجرانا.

واختتم: "لو سألنا الجمهور عن تطلعاتهم للموسم المقبل سوف يقولون الفوز بالثلاثية دون شك، ونحن كذلك كلاعبين نتطلع للأمر ذاته ونعلم صعوبة التتويج بالألقاب ولكننا سنقاتل في كل مباراة".

جدير بالذكر أنّ النادي الكتالوني دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد الفرنسي المقدر بمبلغ 120 مليون يورو وتعاقد مع اللاعب.