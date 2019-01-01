جريزمان: الإصابة أخرت من تحسين التواصل بيني وبين ميسي

المؤتمر الصحفي للفرنسي أنطوان جريزمان قبل مباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة الإسباني أن علاقته مع أسطورة الفريق ليونيل ميسي، تسير في الاتجاه الصحيح داخل الملعب ولكن الإصابة، أخرت من هذا التطور.

ويستعد برشلونة لمواجهة، إنتر الإيطالي مساء غد الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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وقال جريزمان في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباريات دوري الأبطال تكون مميزة، نحتاج إلى التعاون والعمل الجماعي لتحقيق الفوز وهذا أهم شيء".

وتابع: "أشعر بالراحة في برشلونة، ولكن أحتاج إلى تحسين مستوايّ في الملعب، خاصة تحركاتي بالكرة، يجب أن أكون أفضل نسخة من جريزمان".

وحول علاقته مع زملائه في الفريق قال: "أنا قريب من ديمبلي، إنه يصل قبل موعد التدريبات لتقوية جسده، ولكن عندما تلحق بك دائرة الإصابات صعب تخرج منها، إنه يحظى بدعمنا، نحن هنا لمساعدته".

وعند سؤاله عن ميسي قال: "ليو ليس شخص يتحدث كثيراً كذلك أنا، علاقتنا كانت تسير في الاتجاه الصحيح داخل الملعب، ولكن إصابته أخرت هذا التطوير، نحن نعمل على مساعدة الفريق".

وسجل اللاعب الفرنسي ثلاثة أهداف وصنع هدفين، في سبع مباريات خاضها مع برشلونة في الدوري، بينما لم يسجل حتى الآن في دوري أبطال أوروبا.

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وتطرق للحديث عن مباراة الغد، وقال: "مباراة إنتر ستكون صعبة بسبب كونتي، إنه مدرب رائع الجميع يعرفه، سنلعب بشكل جيد للحصول على الثلاث نقاط".

وأتم تصريحاته ضاحكاً: "أعرف بعض الحيل، للتغلب على جودين إذا شارك في مباراة الغد".