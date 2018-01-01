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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

جريزمان يطير إلى أوروجواي من أجل جودين

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Getty Images
الفرنسي يرتبط بعلاقة خاصة مع البلد اللاتيني

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

حط الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، في العاصمة الأوروجوانية مونتيفيديو للمرة الأولى من أجل حضور زفاف زميله دييجو جودين.

وكان جريزمان قد كشف في الماضي عن حبه للبلد اللاتيني بسبب زميله السابق في ريال سوسيداد كارلوس بوينو والذي ساعده على التأقلم.

وعبر جريزمان عن سعادته للتواجد بأوروجواي في تصريحات بالمطار للمراسلين: "أنا هنا لثلاثة أيام وأتمنى أن أستمتع بالزفاف وما جهزه لي دييجو".

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وواصل: "أريد رؤية البلاد والشعب وبالتأكيد سأعود من جديد في المستقبل".

ويرتبط جودين وجريزمان بعلاقة صداقة وكان الأوروجوياني شاهداً على تعميد أحد أبناء زميله في أتلتيكو مدريد.

وتوقفت الكرة في الليجا الإسبانية لعطلات الأعياد ونهاية العام، وانتصر أتلتيكو في آخر مبارياته بهدف نظيف على إسبانيول.

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