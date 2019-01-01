جريزمان: أريد الفوز بالأبطال وأحلم يوميًا بكيف سألعب مع ميسي

أنطوان جريزمان يعرب عن أمله في الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني رفقة برشلونة بالموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن أمله في الحصول على بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني خلال موسمه الأول مع فريقه الجديد برشلونة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب ضمن حوار صحفي تحدث خلاله مع صحيفة "سبورت" وأكد خلالها أنه يحلم بشكل يومي بكيف سيكون اللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق.

وقال جريزمان: "الجميع يتحدث عن دوري أبطال أوروبا لأننا لا نحقق الفوز بها، لكن لا أحد يتحدث عن صعوبة الدوري الإسباني، أتمنى أن أحقق الفوز بهما معًا، أنا هنا في الليجا منذ كان عمري ١٨ عامًا ولم أفز بها مطلقًا".

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وأضاف: "هناك فارق واضح بين سيميوني وفالفيردي، الأخير أكثر هدوءًا ولديه أفكار واضحة ولا يصرخ كثيرًا مثل التشولو، وأفكارهما مختلفة".

وأكمل: "في كل ليلة قبل أن أنام أتخيل كيف سيكون اللعب بجوار ليونيل ميسي، تصريحاته الأخيرة بشأن تشوقه للتواجد بجواري تعطيني دافع كبير".

جدير بالذكر أن جريزمان كان قد انضم لصفوف برشلونة قبل عدة أيام قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل ١٢٠ مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده.