جروهي يقلق جماهير الاتحاد .. صحيفة برازيلية: سيعود لبلاده في الصيف

في الوقت الذي يعدد به جمهور الاتحاد السعودي الأيام والمباريات، أملًا في حفاظ فريقه على الصدارة والتتويج في نهاية الموسم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أتت الصحافة البرازيلية لتقلقهم بشأن استقرار فريقهم مع نهاية الموسم.

خمس مباريات تفصل العميد عن اللقب:

النمور يتصدرون حاليًا جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 60 نقطة، مبتعدين بفارق 11 نقطة عن الهلال صاحب الوصافة، لكن للأخير مباراتين مؤجلتين، ولا تزال مباراتهما معًا في الدور الثاني لم تُلعب بعد.

وتتبقى خمس مباريات فقط على نهاية الموسم، إذ سينتهي بنهاية شهر مايو المقبل، بعد توقف دام لأكثر من شهر.

الدوري السعودي توقف منذ أواخر مارس الماضي، في ظل ارتباط المنتخب السعودي بمباريات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ثم استضافة المملكة لمباريات مجموعات دول الغرب في دوري أبطال آسيا.

كيف أقلقت الصحافة البرازيلية جمهور الاتحاد؟

البرازيلي مارسيلو جروهي؛ حارس مرمى الاتحاد، أحد أهم عناصر الفريق، بل أنه يأتي على رأس من ساهموا في استفاقة العميد من كبوته، وعودته للمنافسة على اللقب، لكن صحيفة " bolavip" تؤكد أنه سيعود للدوري البرازيلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

الصحيفة أوضحت أن جمهور جريميو يطالب إدارته بإعادة جروهي للفريق في أسرع وقت، في ظل النجاحات التي حققها خلال فترة تواجده معه.

وأشارت " bolavip" إلى أنه رغم مطالب جمهور جريميو إلا أن نادي بوتافوجو البرازيلي هو الوجهة المحتملة لحارس العميد، في ظل معاناة الفريق في مركز حراسة المرمى، وحاجته الماسة لحارس في يونيو المقبل.

هذا الخبر تسبب في غضب لجمهور جريميو، الذي يرفض نهائيًا تمثيل جروهي لأي فريق آخر بالدوري البرازيلي.

ماذا قدم جروهي مع الاتحاد؟

صاحب الـ35 عامًا لم يمثل أي فرق في مسيرته سوى جريميو والاتحاد، إذ انضم للأخير في يناير 2019.

في بداية مسيرة جروهي مع الاتحاد عانى من التهميش، في ظل قدومه مصابًا ومن ثم تحويله لقائمة الاستثمار، قبل أن يحصل على فرصة وينجح في إثبات نفسه.

جروهي شارك في 75 مباراة مع النمور، استقبل خلالها 71 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 22 مباراة أخرى.

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