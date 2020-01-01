جروس يفجر مفاجأة في قائمة الأهلي الآسيوية

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في دوري أبطال آسيا.

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة السويسري كريستيان جروس، عن قائمته التي ستشارك في دوري أبطال آسيا، والتي ضمت 4 لاعبين أجانب.

جروس فجر مفاجأة في قائمة الأهلي، باستبعاد البرازيلي جوزيف سوزا بسبب الإصابة، والألماني ماركو مارين، والبوسني ألفيس ساريتش لأسباب فنية.

الأهلي يلعب في المجموعة الأولى، التي تضم الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والاستقلال طهران الإيراني.

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وضم جروس 4 لاعبين أجانب في قائمة الأهلي وهم: "عمر السومة، دجانيني تفاريس، لوكاس ليما، يوسف البلايلي".

3 أجانب فقط – التعاون يعلن قائمته الآسيوية

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد العويس، ياسر المسيلم، باسم العطالله، محمد الربيعي اليامي.

خط الدفاع: يزيد البكر، عبد الله حسون، سعيد المولد، محمد بصاص، محمد خبراني، معتز هوساوي، عبد الباسط هندي، محمد آل فتيل، لوكاس ليما، حسين عبد الغني.

خط الوسط: نوح الموسى، يوسف الحربي، علي الأسمري، محمد المجحد، حسين المقهوي، عبد الرحمن غريب، عبدالفتاح عسيري، يوسف البلايلي، سلمان المؤشر.

خط الهجوم: مازن أبوشرارة، دجانيني تفاريس، عمر السومة، مهند عسيري.