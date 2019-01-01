جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة اتحاد طنجة المغربي

استبعاد أيمن حفني من قائمة الزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن قائمة فريقه لمواجهة اتحاد طنجة المغربي، بإياب ملحق دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك سيستضيف فريق اتحاد طنجة، على ملعب برج العرب في الأسكندرية، في مباراة الإياب، مساء غدٍ السبت.

وشهدت قائمة الزمالك غياب مصطفى فتحي ومحمود حمدي الونش بسبب الإصابة، كما يغيب المغربي خالد بوطيب بسبب عدم أحقية مشاركته إلا في دور المجموعات.

قائمة الزمالك لمباراة اتحاد طنجة بالكونفدرالية. 📝⚽️ pic.twitter.com/mlr1KqjCkH — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 18, 2019

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، عماد السيد.

الدفاع: حازم إمام، محمد عبد الغني، أحمد أبو الفتوح، محمود علاء، حمدي النقاز، عبد الله جمعة، بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز، محمود عبد المنعم كهربا، إبراهيم حسن، محمد عنتر، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد مدبولي، محمد إبراهيم.

الهجوم: عمر السعيد، حميد أحداد.

واستبعد كريستيان جروس أيمن حفني من قائمة الزمالك، لأسباب فنية، حيث لم يعتمد عليه بشكل أساسي خلال الفترة الماضية.

الزمالك يسعى لتحقيق الانتصار بأي نتيجة، من أجل التأهل إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.