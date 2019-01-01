جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بيترو أتليتكو الأنجولي

أحمد سيد زيزو أساسيًا لأول مرة في تاريخه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة بيترو أتليتكو الأنجولي، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك يستضيف بيترو أتليتكو، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة كأس الكونفدرالية.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

الدفاع: عبد الله جمعة، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، خالد بوطيب، أحمد سيد زيزو.

تشكيلة جروس أمام بترو أتليتكو الأنجولي 📝⚪️🔴 pic.twitter.com/ZrC7zKRHDe — جول مصر (@goaleg) February 24, 2019

الزمالك يسعى لتحقيق الانتصار، من أجل التحرك من قاع المجموعة الرابعة، والتي يحتلها برصيد نقطة واحدة.

يتصدر المجموعة الرابعة جور ماهيا الكيني بـ6 نقاط، ثم نصر حسين داي الجزائري بأربع نقاط، بيترو أتليتكو الأنجولي الثالث بثلاث نقاط.