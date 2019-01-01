جروس يستبعد محمد إبراهيم ويضم النقاز لقائمة الزمالك أمام حسين داي

الزمالك يسعى لتصحيح المسار أمام نصر حسين داي في الكونفدرالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق لمواجهة نصر حسين داي الجزائري، ضمن الجولة الثانية من منافسات الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام جورماهيا الكيني، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية، خارج دياره.

واستبعد جروس كلًا من محمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمود عبدالعزيز وحازم إمام من قائمة المباراة، بينما عاد حمدي النقاز للأبيض بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش – عماد السيد

الدفاع: عبدالله جمعة – بهاء مجدي – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام – حمدي النقاز

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد عنتر – يوسف إبراهيم أوباما – إبراهيم حسن – محمود كهربا – أيمن حفني

الهجوم: حميد أحداد – عمر السعيد – خالد بو طيب