جروس يتحدث عن أسباب الهزيمة أمام الوحدة

هزيمة صادمة للأهلي أمام الوحدة بالدوري السعودي

تحدث السويسري كريستيان جروس المدير الفني لأهلي جدة السعودي، عن الهزيمة أمام نظيره الوحدة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يواصل النتائج المهتزة خلال الجولات الأخيرة، ويعاني من نقص بالصفوف بسبب الإصابات التي لحقت بالفريق خلال الفترة الماضية.

هزيمة قد تبعد جروس عن تدريب أهلي جدة، أو قد يجدد مجلس إدارة النادي الثقة في السويسري ويلتمسوا له العذر بسبب الإصابات.

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وقال جروس في تصريحات عقب اللقاء بالمؤتمر الصحفي: "حزنت بسبب هذه الهزيمة أمام الوحدة، كان ينقصنا بعض الأشياء الهامة في اللقاء كلفتنا الخسارة".

وتابع السويسري: "دخلنا اللقاء بشكل رائع، وسنحت لنا أكثر من فرصة سهلة ولكن لم نوفق في تسجيلها، وتمكن الوحدة من الفوز باعتماده على المرتدات".

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واختتم جروس تصريحاته: "الخصم استغل الهجمات المرتدة وقام بتوسيع الفارق وتسجيل الهدف الثاني، وحسم النتيجة لصالحه".

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة بنفس رصيد الوحدة صاحب المركز الرابع.