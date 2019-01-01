جروس يبدأ مشواره مع الأهلي باستبعاد 7 لاعبين قبل مواجهة الحزم

الأهلي سيواجه الحزم مساء اليوم السبت

أكدت تقارير صحفية سعودية أن المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب النادي الأهلي السعودي استبعد سبعة لاعبين من قائمة الفريق قبل مواجهة نادي الحزم.

الأهلي سيواجه الحزم مساء اليوم السبت، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وجاء على رأس اللاعبين المستبعدين قائد الفريق حسين عبدالغني، يزيد البكر، محمد المجد، سلطان مندش، باسم العطا الله، على الأسمري، يوسف الحربي.

جروس حرص على إقامة محاضرات نظرية للاعبين، قبل انطلاق التدريبات، وتم شرح الطريقة الفنية التي سيلعب بها أمام الحزم.

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وأنهى الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة الحزم، حيث تم تطبيق عددًا من الجمل التكتيكية، اختتمت بمناورة فنية على الملعب، للوقوف على العناصر الأساسية التي سيدفع بها في المباراة.