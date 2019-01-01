جروس: مواجهة نصر حسين داي صعبة.. ونحارب للفوز بكل مباراة

المدرب السويسري يشدد على أهمية الدفاع الجيد في المواجهات الإفريقية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك المصري صعوبة المباراة المقبلة ضد نصر حسين داي الجزائري.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة أن الفريق الجزائري منافس صعب ولديه مدرب بخبرات كبيرة، ولكن الزمالك مستعد بشكل جيد وسيلعب للفوز على ملعبه.

وكشف جروس عن غياب حازم إمام عن المباراة بسبب إصابة طفيفة تعرض لها، إلا أنه شدد على قدرة قائمته على التعويض.

وأوضح السويسري أنه يختار اللاعبين الأكثر جاهزية في الوقت الحالي، موضحاً تفضيله للاعبين الذين يجيدون اللعب بأكثر من مركز.

وتابع جروس مؤكداً أن الطريق لا يزال طويلاً في الكونفدرالية وأن الزمالك يحارب في كل مباراة لأجل الفوز، بعد أن لم يدافع بشكل جيد ضد جورماهيا الكيني، وهو ما أبرز أهمية حدوثه والدفاع بشكل جيد ضد نصر حسين داي.