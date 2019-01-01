جروس : معسكر الأهلي في أبو ظبي حقق الأهداف

يرى جروس أن معسكر أبو ظبي حقق الأهداف المرجوة

عبر المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب النادي الأهلي السعودي عن رضاه على المعسكر الذي خاضه فريقه في أبوظبي خلال فترة توقف الدوري السعودي للمحترفين.

ويرى جروس أن معسكر أبو ظبي حقق الأهداف المرجوة خلال هذه المرحلة لاستثمار فترة التوقف الحالية للمنافسات المحلية.

كما أكد جروس على تجهيز جميع اللاعبين للمواجهات القادمة، سواء في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بعثة فريق الأهلي كانت قد وصلت إلى جدة الخميس بعد ختام معسكرها الإعدادي، الذي استمر لمدة ستة أيام، واشتمل على تدريبات موزعة على فترتين صباحية ومسائية، بجانب تقديم محاضرات نظرية للاعبين من قبل السويسري جروس مدرب الفريق.

جروس مدرب فريق الأهلي لكرة القدم فضل منح اللاعبين راحة لمدة يومين بعد ختام معسكره الإعدادي الخارجي القصير في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي قال إنه «حقق أهدافه».

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ومن المنتظر أن يعاود الفريق تدريباته مساء السبت على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي استعداداً لملاقاة ضمك الخميس المقبل على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.