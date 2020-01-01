جروس: الهلال تفوق على الأهلي، ولقب الدوري السعودي لم يُحسم بعد

تصريحات المدرب السويسري بعد الخسارة أمام الهلال

اعترف كريستيان جروس المدر الفني لفريق الأهلي السعودي بتفوق الهلال عليهم خلال المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي والتي أقيمت أمس على استاد جامعة الملك سعود بالرياض وانتهت بانتصار أصحاب الملعب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

الأهلي كان قد أنهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 بعدما سجل عمر السومة هدفًا في نهايته ألغى تفوق الهلال بهدف سالم الدوسري، لكن الشوط الثاني شهد أفضلية واضحة لبطل آسيا قادته لإحراز هدفي الفوز بواسطة بافيتيمبي جوميس وعلي البليهي.

حارس مرمى الأهلي يعترف بأفضلية الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي

وفقد الأهلي بتلك الخسارة فرصة عظيمة للاقتراب من النصر في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، إذ بقي رابعًا برصيد 23 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المتصدر، فيما انفرد الهلال بالمركز الثاني بنقاطه الـ27 ولديه مباراة مؤجلة سيلعبها أمام الفيصلي يوم 20 يناير الجاري.

جروس ورغم اتساع الفارق أكد خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أن لقب الدوري السعودي لم يُحسم بعد، وأن فريقه مازال يمتلك حظوظه في المنافسة.

مضيفًا حول المباراة "الهلال تفوق علينا وسيطر على اللقاء واستحق الفوز. سنحت لنا العديد من الفرص أمام المرمى لكن لم ننجح في استغلالها، وتصدى القائمة لاثنتين منهم".

وبرر المدرب السويسري المستوى الضعيف لنجوم هجومه بالقول "الثلاثي عمر السومة ويوسف بلايلي وعبد الفتاح عسيري لم يستعيدوا مستواهم المعهود بعد انتهاء فترة علاجهم بعد، هم بحاجة للوقت حتى يعودوا لمستواهم المعروف، وهذا حين يحدث سيضيف لنا الكثير".