جروس: الزمالك قادر على التعويض وهذا وعدي للجمهور ومجلس الإدارة

المدير الفني لنادي الزمالك يتحدث بعد خسارة فريقه في اللحظات الأخيرة من ذهاب نهائي الكونفدرالية

فيسبوك تويتر بلال محمد

قدم كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، وعداً لجماهير فريقه ومجلس إدارته، بعد الخسارة من نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وخسر الزمالك مباراة الذهاب، التي استضافها الملعب البلدي لبركان بهدف نظيف، سجله لابا كودجو في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي الذي عقب اللقاء: "حزين للغاية بسبب الهدف الذي استقبلناه، ولكن الفريق قادر على العودة في مباراة الإياب".

وتابع: "سنحاول بقوة قوتنا تحقيق الفوز في مباراة العودة وإسعاد الجمهور، لقد دخلنا مباراة اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية، ولكن بركان سجل في اللحظات الأخيرة".

وواصل: "سنعمل على تعويض ما حدث اليوم، وعلاج الأخطاء فمثلا الهدف الذي استقبلناه جاء من هجمة مرتدة كان من الممكن تفاديها".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "أعد جمهور الزمالك ومجلس إدارة الفريق، بأننا سنعوض في مباراة الإياب، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمنحنا البطولة".

الجدير بالذكر ان الزمالك يستضيف بركان مساء الأحد القادم، في إياب نهائي البطولة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.