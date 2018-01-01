النتائج المباشرة
كأس الاتحاد الأفريقي

جروس يصر على الأداء الهجومي أمام القطن التشادي في لقاء الإياب

آخر تحديث
التعليقات()
جروس
جروس يسعى لتحقيق نتيجة كبيرة في لقاء الإياب

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، رفض تغيير خطته أمام القطن التشادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي، في إياب دور الـ32 الأول بكأس الكونفدرالية، يوم الأحد المقبل، حيث انتهت مواجهة الذهاب بفوز الأبيض بـ7 أهداف دون مقابل.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن على الرغم من حسم المواجهة والتأهل بشكل كبير، بعد الفوز بنتيجة كبيرة في الذهاب ولكن المدرب يرفض تغيير طريقة اللعب.

اختيارات المحررين

وأشارت التقارير أن السويسري قرر دخول اللقاء بطريقة هجومية كعادة الزمالك في الفترة الأخيرة بمباريات الدوري ولقاء الذهاب.

ويسعى جروس لمواصلة الانتصارات المتتالية وتحقيق فوز كبير على القطن التشادي بعد اكتساحه في الذهاب، أملًا في مواصلة مشواره الإفريقي والتتويج باللقب.

إقرأ أيضًا - عدلي القيعي يكشف حقيقة التفاوض مع العين لضم حسين الشحات

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 35 نقطة بعد مرور 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 11 وتعادل في 2 وتلقى هزيمة واحدة.

الموضوع التالي:
بريمن تجسس على هوفنهايم بطائرة قبل مباراة الفريقين
الموضوع التالي:
تريزيجيه يتمرد على إدارة قاسم باشا بسبب عرض اتحاد جدة
الموضوع التالي:
دوري أبطال أفريقيا 2018-19 | مواعيد مباريات إياب الدور الأول، القنوات الناقلة، الملاعب والحكام
الموضوع التالي:
يوفنتوس يُغري إنتر بـ50 مليون وهيجواين لضم إيكاردي
الموضوع التالي:
جاتوزو يفكر في خطة جديدة لمواجهة الغيابات أمام فيورنتينا
إغلاق