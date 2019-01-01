جروخ خطيرة نتيجة شجار جماهير باريس سان جيرمان وجالطة سراي

اشتباك بين مشجعي باريس سان جيرمان وجالطة سراي

اشتبكت جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع جماهير الفريق التركي جالطة سراي قبل مواجهة الفريقين بأقل من ساعة.

ويحل جالطة سراي ضيفًا على باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتجمعت جماهير الفريق التركي في بورت دو سان كلو، والتي من المفترض أن تكون منطقة تجمع جماهير نادي العاصمة الفرنسية.

وبسرعة، وصل مشجعي الفريق الباريسي واشتبكوا مع الجماهير التركية قبل أن تتدخل قوات الشرطة وتقوم بالفصل بين جماهير الناديين.

واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع من أجل الفصل بين الجماهير ولكن ذلك يم يؤدِ إلى شيء في البداية وظلت الاشتباكات.

ووفقًا للمصادر الصحفية، فإنه قبل أن تقوم قوات الشرطة بالفصل وإبعاد مشجعي جالطة سراي عن بورت دو سان كلو، فإن العديد من الإصابات قد حدثت بين صفوف مشجعي الفريقين.

ولم تنتج أي حالات وفاة ما بين هنا وهناك، ولكن هناك العديد من الإصابات والجروح الخطيرة بين بعض المشجعين في انتظار التطورات.

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يذكر أن باريس سان جيرمان قد ضمن الصعود إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا على رأس مجموعته، بينما ودع الفريق التركي البطولة.