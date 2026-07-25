جرس إنذار في برشلونة.. قرار دي يونج يثير الرعب من تكرار "كابوس فاتي"!

تشعر إدارة نادي برشلونة بقلق بالغ إزاء الطريقة التي يرغب بها فرينكي دي يونج في التعافي من إصابته الخطيرة في الركبة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "سبورت". فقد اختار لاعب خط الوسط ما يُعرف بـ "العلاج التحفظي"، وهو ما أثار مخاوف داخل أروقة النادي الكتالوني من تكرار سيناريو الكابوس الذي حدث مسبقاً مع أنسو فاتي.

وكان دي يونج قد تعرض لتمزق في الرباط الداخلي لركبته اليمنى أثناء مشاركته مع المنتخب الهولندي في كأس العالم. وعلى الرغم من شعوره بالألم، واصل اللاعب مشاركته في المباريات بناءً على تطمينات من الطاقم الطبي لمنتخب بلاده بأن الإصابة طفيفة ولن تتفاقم، على حد قوله.

ولكن بعد عودته إلى برشلونة، تبين أن الوضع أكثر خطورة بكثير؛ إذ أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة، مما يعني غيابه المتوقع عن تشكيلة المدرب هانسي فليك لعدة أشهر.

ويرفض دي يونج الخضوع لتدخل جراحي، آملاً في العودة إلى الملاعب من خلال مسار تأهيلي تحفظي. ومن جهته، يحترم برشلونة هذا القرار، إلا أن النادي كان يفضل نهجاً طبياً مختلفاً، ولا يستبعد الحاجة إلى إجراء عملية جراحية في وقت لاحق إذا لزم الأمر.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإنه في حال لم يسرِ برنامج التعافي كما هو مخطط له، فقد تطول مدة غياب دي يونج عن الملاعب لأكثر من أربعة أشهر.

وتعيد هذه الحالة إلى الأذهان داخل النادي قصة أنسو فاتي، رغم عدم وجود وجه للمقارنة بين الإصابتين من الناحية الطبية. ففي يناير 2022، رفض المهاجم الشاب الخضوع لعملية جراحية في وتر العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، متجاهلاً نصائح أطباء النادي والمدرب آنذاك تشافي هيرنانديز.

حينها، وعقب معاناته السابقة مع مشاكل الركبة، اختار فاتي اللجوء للعلاج التحفظي بالتشاور مع طاقمه الطبي الخاص. ورغم عودته للملاعب في النهاية، إلا أنه لم يستعد أبداً تلك الانفجارية والسرعة التي ميزت انطلاقته وتألقه مع برشلونة، وعاد ليقع فريسة لعنة الإصابات بشكل متكرر.