دوري هندوراس الوطني

جرحى وقتلى بسبب مباراة كرة في الهوندوراس

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100 ألف متفرج كانوا في المدرجات
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تسببت قمة لقاءات الكرة الهوندوراسية في وقوع اشتباكات بين المشجعين والشرطة أدت لسقوط أعداد من القتلى والجرحى.

وكان يفترض أن يلتقي موتاجوا وأوليمبيا، فريقي القمة في هوندوراس، مساء السبت بالعاصمة تيجوجيكالبا بحضور 100 ألف متفرجًا.

وبحسب "بي بي سي"، فأعمال الشغب بدأت عندما تعرضت حافلة فريق موتاجوا لهجوم بالحجارة، مما أدى لإصابة ثلاثة لاعبين.

الواقعة تسببت في اشتباكات داخل وخارج الملعب بين المشجعين بعضهم البعض، وبين الشرطة التي حاولت تفريقهم.

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وذكر التقرير أن حصيلة الاشتباكات هو سقوط ثلاثة قتلى وإصابة سبعة آخرين، منهم ثلاثة في حالة خطرة حسبما صرحت الطبيبة المعالجة.

وألقى نادي موتاجوا باللوم على أولتراس فريق أوليمبيا، وقال إن المسؤولية تقع على عاتقهم في الهجوم على الحافلة وإشعال الأوضاع.

وألغت السلطات المباراة بعد فشلها في السيطرة على أعمال الشغب والعنف، وسقوط عدد من الضحايا.

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