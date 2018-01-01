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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

جرافينا يقدم طلبًا بمد فترة سوق الانتقالات الشتوية بالدوري الإيطالي

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Serie A
رئيس الاتحاد الإيطالي ينتظر قرار الأندية

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أثار رئيس الاتحاد الإيطالي، جابريلي جرافينا، الجدل في الأوساط الإيطالية، باحتمالية إلغاء قرار تقليص مدة سوق الانتقالات الشتوية بالدوري الإيطالي.

وكان القرار بتقليص مدة سوق الانتقالات قد تم اعتماده في الصيف الماضي على غرار تجربة الدوري الإنجليزي، حيث يتم غلق سوق الانتقالات قبل يوم من بداية الدوري الإيطالي، وكذلك قبل بداية الدور الثاني.

ومن المقرر أن تكون سوق الانتقالات الشتوية للأندية الإيطالية، بين الثالث والثامن عشر من يناير المقبل، والتي تمثل فترة الراحة بين الدور الأول والثاني من المسابقة.

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وأكد جرافينا أنه سينتظر قرار أندية الدوري الإيطالي، للبت في القرار الذي وافق عليه مفوض الاتحاد السابق جيوفاني مالاجو في الصيف الماضي.

وعلق جرافينا على الأمر للصحفيين: "فيما يتعلق بسوق الانتقالات الشتوية، فسألت أندية الدوري الإيطالي، لأن الموضوع مثار اهتمام، ونتنظر قرارهم، وإذا كانوا منفتحين للقرار، سأطالب الاتحاد الدولي بمد الفترة حتى الـ31 من يناير".

وفي حال موافقة الأندية على مد المدة المقررة لسوق الانتقالات، فسيتم إغلاقها في الـ31 من الشهر ذاته بدلاً من الثامن عشر.

 

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