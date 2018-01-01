جرافينا: إيطاليا تحتاج ليورو 2028

الأوليمبكو يتواجد ضمن الملاعب المستضيفة ليورو 2020

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد رئيس الاتحاد الإيطالي، جابريلي جرافينا، عن حاجة إيطاليا لتنظيم يورو 2028، بأي طريقة ممكنة، من أجل تطوير الملاعب.

ومن المقرر أن تقام يورو 2020 والتي تأتي أثناء احتفالات الاتحاد الأوروبي على مرور 60 عامًا على المسابقة بتنظيم 13 دولة على أن يقام نصف النهائي والنهائي في ويمبلي بلندن.

بينما ستقام نسخة 2024 في ألمانيا، التي فازت بتنظيم المسابقة بعد صراع مع تركيا.

ولم تنظم إيطاليا، أي مسابقة كبرى من كأس العالم 1990، حيث تعد المرة الأخيرة التي تم ترميم أو إعادة بناء عدداً من ملاعب كرة القدم.

🎯 اكثر من سجل في كاس العالم للاندية :



🇵🇹 كرستيانو 7

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 بيل 6

🇺🇾 سواريز 5

🇦🇷 ميسي 5

🇪🇬 أبوتريكة 4 pic.twitter.com/nT5Y2GnXNz — جول مصر (@goaleg) December 19, 2018

وقامت أندية يوفنتوس، أودينيزي، كالياري، فروزينزوني، بالاتفاق مع بلدية كل مدينة تابعة لها من أجل تطوير ملاعبهم.

وتسعى أندية روما ونابولي للتواصل مع بلدية المدنيتين من أجل تطوير ملعبي الأوليمبكو، وسان باولو، في انتظار الموافقة.

جرافينا تحدث لراديو نابولي: "هدفنا تنظيم يورو 2028، لكننا لن نحظى بالتنظيم إلا في 2022، لقد سألنا الاتحاد الإيطالي للتقدم، لكن لا أعرف إذا كان الأمر ممكناً".

وتابع: "علينا أن نقوم بكل شيء ممكن من أجل جلب البطولة إلى إيطاليا في 2028، ومن بعدها نبدأ في تحسين الملاعب".

والدة رابيو 🗣️ : حتى الآن لا يوجد اتفاق لا مع برشلونة و لا مع أي نادٍ آخر في الوقت الحالي ولا أعرف من بدأ بنشر هذه الشائعات، لن أتحدث إلى أي نادي حتى الأول من يناير pic.twitter.com/wCq5Che6Uh — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 19, 2018

وكان ناديي ميلان وإنتر، قد تواصلا للاتفاق للحصول على ملكية ملعب سان سيرو وتجديده لمدة 99 سنة، في انتظار التوصل لاتفاق مع بلدية ميلانو.

الجدير بالذكر أن ملعب الأوليمبكو سيتضيف مباريات من بطولة 2020، ضمن دور المجموعات وربع النهائي.