جراحة ناجحة لسيباستيان هالير.. هل يعود إلى الملاعب قريبًا؟

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أجرى مهاجم بوروسيا دورتموند، الإيفواري سيباستيان هالير، جراحة ناجحة لإزالة الورم السرطاني الذي كان حديث الأسابيع الماضية بعد إتمام انضمامه للفريق الألماني.

ووفقًا للمدير الرياضي لدورتموند سيباستيان كيهل، فإن الإيفواري مر بجراحة ناجحة، ليبدأ بعد ذلك في المرحلة اللاحقة من الاستشفاء.

وكان قد تم تشخيص هالير بإصابته بورم سرطاني في وقت مبكر من الشهر الجاري، اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا كان قد انضم لتوه إلى دورتموند قادمًا من أياكس الهولندي مقابل 34.5 مليون يورو.

ماذا قال كيهل عن عملية هالير الجراحية؟

وقال كيهل في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "العملية تمت بنجاح كبير للغاية وعلى المسار السليم، لقد كان مرنًا للغاية وإيجابيًا ومتفهمًا وثابتًا وقال لباقي اللاعبين (قوموا بواجبكم وامنحوا كل شيء لديكم، عليكم التأكد من أنني حينما أعود سنكون في المسار الصحيح) وكذلك أكد له اللاعبون".

ولم يتحدد بعد موعد عودة هالير بشكل فعلي لممارسة كرة القدم، ولكن كيهل أشار إلى أنه "سيكون بالتأكيد خارج الأمر لشهور قليلة".

IG/sebastien.haller

هل سيوقع دورتموند مع بديل هالير؟

بما أن دورتموند بات من المؤكد أنه لن يستطيع الاستفادة من صفقته الجديدة لبعض الوقت، أفادت بعض التقارير بأنه يبحث عن بديل له في نفس مركزه بقلب الهجوم.

هالير نفسه كان قد أتى بديلًا لإيرلينج هالاند الذي رحل إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة ضخمة، وعن هذا يعترف كيهل بأن دورتموند يتطلع لإيجاد بديل ريثما يعود هالير ويشفى بشكل تام لإضافة العمق لهجوم المدرب إدين تيرزيتش.