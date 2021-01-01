جراحة سرية تبعد فاتي عن مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان

ضربة قوية للفريق الكتالوني

أصبح أنسو فاتي مهاجم نادي برشلونة الإسباني، مهددًا بالغياب عن مواجهتي الفريق أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

فاتي تعرض لإصابة قوية في شهر نوفمبر الماضي، حيث عانى من تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى.

برشلونة أعلن بعد مواجهة ريال بيتيس التي فاز فيها الفريق 5/2 بالدوري الإسباني، أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية تحت إشراف طبيب النادي.

قناة "تي في 3" الإسبانية، كشفت عن مفاجأة جديدة، بخضوع المهاجم الشاب لعملية جراحية سرية في شهر يناير الماضي.

ومن جانبه رفض النادي الكتالوني الإعلان عن تفاصيل هذه العملية الجراحية، وفقًا لطلب اللاعب نفسه بالحفاظ على سرية الموقف.

وجاءت هذه الخطوة من برشلونة، لعدم مرور تعافي فاتي بالشكل الكافي حتى الآن، مع وجود احتمالات لإجراء عملية جراحية ثالثة.

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وهو ما يعني أن اللاعب لن يشارك أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 للأبطال في 16 فبراير الجاري، بالإضافة لمواجهة العودة المقرر إقامتها في 10 مارس القادم.

يذكر أن صاحب الـ18 سنة سجل 5 أهداف وصنع 4 في 10 مباريات لعبها مع برشلونة بكل البطولات هذا الموسم.