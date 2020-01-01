جرأة زائدة وأداء هجومي .. ملامح أولى مباريات بيرلو مدربًا ليوفنتوس

ملامح أولية لأندريا بيرلو في يوفنتوس، يميل للتجربة لا للاستسهال

نجح يوفنتوس في تحقيق الانتصار الأول له في المباراة الأولى بالدوري الإيطالي، حين فاز على ضيفه سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعبه أليانز ستاديوم.

وظهر أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس خارج الخطوط في أولى مبارياته على رأس الجهاز الفني للسيدة العجوز، ليحقق انتصارًا هامًا يبدأ به مسيرته التدريبية.

المباراة الأولى لبيرلو مع يوفنتوس أظهرت بعض الملامح في شخصيته التدريبية وأيضًا بالنسبة لتفضيلاته والتكتيك الذي سينوي اتباعه، خاصة وأن التنفيذ جاء متماشيًا مع التصريحات النظرية التي قالها حول كيفية لعبه.

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بالنسبة للرسم التكتيكي، اعتمد بيرلو على خطة 3/4/1/2، فويتشيك شتشيسني في حراسة المرمى، ثلاثي دفاعي مكون من بونوتشي ودانيلو وكيليني، فرابوتا على اليسار وكوادرادو على اليمين، الأمريكي ماكيني جنبًا إلى جنب مع رابيو في خط الوسط، أمامهما رامسي خلف ديان كولوشيفسكي وكريستيانو رونالدو.

التشكيل يمنحك انطباعًا أوليًا، 3 لاعبين يلعبون لأول مرة مع يوفنتوس في مباراة رسمية، وكلهم بأعمار صغيرة وخبرات محدودة، بيرلو لا يخشى منح الفرص حتى ولو بمزيد من الجرأة.

بيرلو قد صرح من قبل أنه تأثر بطريقة كونتي في يوفنتوس ويريد الاستمرار على ذلك النهج، وقال إن خطة الـ 3 مدافعين في الخلف تمنحه حرية أكبر، وهذا ما ظهر بالفعل في مباراة اليوم.

— DAZN Canada (@DAZN_CA) September 20, 2020

استحواذ يوفنتوس على الكرة وصل إلى 67% على مدار الـ 90 دقيقة، 20 تسديدة منهم 8 تسديدات داخل الإطار، ومحاولات للوصول إلى المرمى لا تتوقف طوال المباراة، وتمسك بالكرة والاستحواذ من أجل تسيير المباراة بالكيفية التي يريدها بيرلو.

بالنسبة لكريستيانو رونالدو، فيبدو أن بيرلو سيمنحه الحرية أيضًا، يتواجد على اليسار ليدخل إلى العمق، أقرب من منطقة الجزاء دائمًا ويأتي من على الطرف كما يحب ولكن بوضعيه مهاجم متحرر لا جناح.

إجمالًا بدت ملامح البحث عن التجربة والمحاولة لدى بيرلو، ويبدو أن الرجل لن يستسهل في الاستقرار على تشكيله الأساسي، ومع القليل من الجرأة الزائدة لدى الشباب سيبحث بين كل لاعبيه عن الأجدر بالمشاركة.

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البداية مبشرة، ولكن لا إمكانية للحكم الآن، هي فقط ملامح تبدو على بيرلو المدرب، أما ما سيحدث مستقبلًا فستكشفه الأيام، الأهم أن نسير معه خطوة بخطوة، وألا نستبق الأحداث.

