جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 ديسمبر 2019 في الدوري السعودي والدوري الإنجليزي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع مباريات حُبلى بالإثارة يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 30 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

إذا كنت من محبي الدوري السعودي، فستكون على موعد مع قمة عندما يلتقي الوحدة والفيصلي فرسي رهان هذا الموسم، كما يمكنك متابعة دوري أبطال إفريقيا حيث يلتقي الترجي التونسي مع فيتا كلوب.

كذلك فإن الرجاء البيضاوي المغربي سيلاقي شبيبة القبائل الجزائري في ديربي مغاربي قوي، ويمكنك أن تستمتع بقمة مازيمبي والأول من أغسطس الأنجولي.

في الدوري الإنجليزي يلتقي مانشستر سيتي مع ولفرهامبتون في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للمدرب بيب جوارديولا في سبيل المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم.

الآن نتعرف على موعد مباريات الجمعة والقنوات الناقلة..

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر "27-12-2019":

الدوري الإنجليزي - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة ولفرهامبتون - مانشستر سيتي 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري السعودي - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة الوحدة - الفيصلي 19:50 بتوقيت السعودية، 18:50 بتوقيت مصر الرياضية السعودية