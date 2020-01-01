جدول مواعيد مباريات الخميس 12 مارس 2020 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 مارس 2020 في دوري أبطال أوروبا والدوري المصري وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

سيكون يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، الموافق 17 رجب 1441، به العديد من المباريات الخاصة بالدوري الأوروبي رغم تأجيل عدد من المباريات اليوم خاصة بالفرق الإيطالية بعد إيقاف النشاط هناك لأجل غير مسمى بعد ظهور العديد من الإصابات في ، صفوف بعض الفرق أبرزها نادي يوفنتوس، فقد تأجلت مباراة انتر ضد خيتافي ومباراة إشبيلية ضد روما.

ويستمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الأسبوع في ظل ترقب كبير لإستمرار أو تأجيل الدوري

وقد كان هناك العديد من مباريات الدوري المصري على رأسها مواجهة نادي الزمالك أمام الإتحاد بالإضافة إلى بعض المباريات الأخرى لكن تم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية بالبلاد، وسنرى مباراة هامة في ربع نهائي كأس أمير قطر.

المزيد من الفرق

الآن نتعرف سويًا على مواعيد مباريات الخميس 12 مارس 2020 والقنوات الناقلة..

مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 مارس "12-3-2020":

الدوري الأوروبي ذهاب دور 8 المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - لاسك لينز 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 فولفسبورج - شاختار دونيستك 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 جلاسكو رينجرز - باير ليفركوزن 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 أوليمبياكوس - وولفرهامبتون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 إينتراخت فرانكفورت - بازل 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 4 إستطنبول باشاك شهير - كوبنهاجن 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري السعودي - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - العدالة 18:30 السعودية، 17:30 مصر الرياضية السعودية