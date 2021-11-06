جدول مباريات ومجموعة المنتخب السعودي في كأس العرب 2021

بعد غياب استمر لتسع سنوات، تعود البطولة العربية للمنتخبات من جديد في نسخة استثنائية تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم في ديسمبر 2021، وستقام في قطر المستضيفة لكأس العالم 2022.

يشارك في كأس العرب 2021 23 منتخبًا، وقد تم تقسيمهم إلى مستويين، حيث تبدأ منتخبات المستوى الأول - البالغ عددها 9 منتخبات - البطولة مباشرةً من دور المجموعات، فيما تبدأ بقية المنتخبات من الملحق المؤهل.

المنتخب السعودي هو أحد كبار المنتخبات العربية على مر تاريخه، وهو أحد المنتخبات التسع التي ستستهل مشوارها من دور المجموعات، كما هو الحال للمنتخب المصري والمغربي والجزائري والقطري المستضيف وغيرهم.

يمتك منتخب السعودية تاريخ طويل في بطولة كأس العرب، فهو ثاني أكثر منتخب فاز بالبطولة حيث رفع كأسها مرتين، وذلك خلف المنتخب العراقي الذي فاز بها 4 مراتٍ من قبل.

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وبعد إجراء قرعة كأس العرب 2021 في أبريل، نتعرف على مجموعة السعودية في البطولة العربية في نسختها الجديدة، وجدول مباريات الأخضر والقنوات الناقلة.

مجموعة السعودية في كأس العرب 2021

أوقعت قرعة كأس العرب 2021 المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة رفقة المنتخب المغربي القوي، بالإضافة إلى الأردن ومنتخب فلسطين.

مسارنا في #كأس_العرب2021 تحدد ✅



الصقور في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب 🇲🇦، وبإنتظار منتخبان يحجزان تذكرة العبور من الملحق ⏳ pic.twitter.com/ZnTvryexFd — المنتخب السعودي (@SaudiNT) April 27, 2021

مجموعة المنتخب السعودي في كأس العرب 2021

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الأردن 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فلسطين 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي في كأس العرب 2021؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتها المفتوحة beIN SPORTS HD.

لم تعلن أي قناة أخرى حصولها على حقوق بث مباريات كأس العرب 2021، لكن من الممكن أن تحصل بعض القنوات العربية الأخرى على بعض المباريات.

جدول مباريات المنتخب السعودي في كأس العرب 2021

يستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الفائز من الأردن وجنوب السودان، ثم سيواجه الفائز من فلسطين وجزر القمر، وستكون مباراته الأهيرة هي قمة المجموعة ضد المنتخب المغربي.