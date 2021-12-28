جدول مباريات ومجموعة المغرب في كأس أمم إفريقيا 2021

ندى الشافعي

تعرف على جدول مباريات ومجموعة منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون، وما هي القنوات الناقلة وقائمة أسود الأطلسي؟

يستعد منتخب المغرب لخوض كأس أمم إفريقيا 2021، والتي ستقام في الكاميرون في يناير القادم بعد تأجيلها لتفشي فيروس كورونا.

ودع أسود الأطلسي النسخة الماضية من كأس الأمم من دور 16 على يد منتخب بنين، في مفاجأة قوية شهدتها البطولة، حيث كان من المرشحين لحيازة اللقب كما هو الحال في النسخة القادمة.

يمتلك المنتخب المغربي لقبًا واحدًا من كأس الأمم الإفريقية كانت عام 1976، ومنذ ذلك الحين وصل النهائي في مناسبة واحدة كانت في 2004 وخسر من منتخب تونس، وسيخوض نسخة الكاميرون على أمل تحقيق اللقب الثاني له.

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وفي الأسطر التالية، نتعرف على مجموعة المغرب في كأس أمم إفريقيا 2021 وجدول المباريات والقنوات الناقلة.

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2021؟ وما هو نظام البطولة والبلد المستضيف؟

مجموعة المغرب في كأس أمم أفريقيا 2021

وقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 2021، ويتواجد معه منتخبات جزر القمر والجابون وغانا.

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1جزر القمر00000000
2الجابون00000000
3غانا00000000
4المغرب00200000

ما هي القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2021؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق بث كأس أمم إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط، وستكون هي الناقل الحصري الوحيد على الأقمار العربية نايل سات وسهيل سات وعرب سات وغيرهم.

كما يمكنك متابعة مباريات أمم إفريقيا القادمة عن طريق خدمة البث المباشر، والتي يقدمها موقع جول لأهم مباريات المنتخبات العربية والبطولة بشكلٍ عام.

جدول مباريات منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2021

المباراةالموعدالملعب
المغرب - غاناالإثنين 10 يناير 2022،
17:00 المغرب، 18:00 مصر		ستاد أحمدو أهيدجو
المغرب - جزر القمرالجمعة 14 يناير 2022،
17:00 المغرب، 18:00 مصر		ستاد أحمدو أهيدجو
الجابون - المغربالثلاثاء 18 يناير 2022،
20:00 المغرب، 21:00 مصر		ستاد أحمدو أهيدجو

قائمة منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2021

المركز

اللاعبون

حراسة المرمى

منير المحمدي - ياسين بونو - أنس الزنيتي

الدفاع

رومين سايس - أشرف حكيمي - نايف أكرد - آدم ماسينا - سامي مايي - سفيان شاكلة - سفيان الكرواني - سفيان علاكوش - بدر بانون - محمد شيبي

الوسط

فيصل فجر - سفيان أمرابط - أيمن برقوق - سليم أملاح - إلياس شاعر - عمران لوزا - عز الدين أوناهي

الهجوم

يوسف النصيري - سفيان بوفال - أيوب الكعبي - منير الحدادي - ريان مايي - زكريا بوخلال - عبد الصمد الزلزولي - سفيان رحيمي