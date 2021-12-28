جدول مباريات ومجموعة المغرب في كأس أمم إفريقيا 2021

يستعد منتخب المغرب لخوض كأس أمم إفريقيا 2021، والتي ستقام في الكاميرون في يناير القادم بعد تأجيلها لتفشي فيروس كورونا.

ودع أسود الأطلسي النسخة الماضية من كأس الأمم من دور 16 على يد منتخب بنين، في مفاجأة قوية شهدتها البطولة، حيث كان من المرشحين لحيازة اللقب كما هو الحال في النسخة القادمة.

يمتلك المنتخب المغربي لقبًا واحدًا من كأس الأمم الإفريقية كانت عام 1976، ومنذ ذلك الحين وصل النهائي في مناسبة واحدة كانت في 2004 وخسر من منتخب تونس، وسيخوض نسخة الكاميرون على أمل تحقيق اللقب الثاني له.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على مجموعة المغرب في كأس أمم إفريقيا 2021 وجدول المباريات والقنوات الناقلة.

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2021؟ وما هو نظام البطولة والبلد المستضيف؟

مجموعة المغرب في كأس أمم أفريقيا 2021

وقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 2021، ويتواجد معه منتخبات جزر القمر والجابون وغانا.

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 جزر القمر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الجابون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غانا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 المغرب 0 0 2 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2021؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق بث كأس أمم إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط، وستكون هي الناقل الحصري الوحيد على الأقمار العربية نايل سات وسهيل سات وعرب سات وغيرهم.

كما يمكنك متابعة مباريات أمم إفريقيا القادمة عن طريق خدمة البث المباشر، والتي يقدمها موقع جول لأهم مباريات المنتخبات العربية والبطولة بشكلٍ عام.

جدول مباريات منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2021

مباريات المنتخب الوطني المغربي خلال دور المجموعات من كأس إفريقيا للأمم

Take a look at #AFCON2021 schedule for our Atlas Lions. Can't wait!!!#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #Morocco #AFCON2021 pic.twitter.com/WmmxxeHjkX — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 24, 2021

المباراة الموعد الملعب المغرب - غانا الإثنين 10 يناير 2022،

17:00 المغرب، 18:00 مصر ستاد أحمدو أهيدجو المغرب - جزر القمر الجمعة 14 يناير 2022،

17:00 المغرب، 18:00 مصر ستاد أحمدو أهيدجو الجابون - المغرب الثلاثاء 18 يناير 2022،

20:00 المغرب، 21:00 مصر ستاد أحمدو أهيدجو

قائمة منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2021