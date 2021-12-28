جدول مباريات ومجموعة الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2021

يستعد منتخب الجزائر لخوض كأس أمم إفريقيا 2021، والتي ستقام في الكاميرون في يناير القادم بعد تأجيلها لتفشي فيروس كورونا.

فاز ثعالب الصحراء بكأس العرب 2021 التي أقيمت في قطر، ويرى الكثيرون أنه المرشح الأوفر حظًا للفوز بكأس إفريقيا، وهو إنجاز لم يتحقق منذ فوز منتخب مصر بثلاث نسخ متتالية من 2006 إلى 2010.

المنتخب الجزائري هو حامل لقب كأس أمم إفريقيا، وقد فاز بالنسخة الأخيرة في قلب العاصمة المصرية القاهرة متفوقًا على منتخب السنغال في النهائي، وكان هذا اللقب الثاني له في تاريخه.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على مجموعة الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2021 وجدول المباريات والقنوات الناقلة.

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2021؟ وما هو نظام البطولة والبلد المستضيف؟

مجموعة الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2021

وقع منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا 2021، ويتواجد معه منتخبات غينيا الاستوائية وكوت ديفوار وسيراليون.

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 غينيا الاستوائية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 كوت ديفوار 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سيراليون 0 0 2 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2021؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق بث كأس أمم إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط، وستكون هي الناقل الحصري الوحيد على الأقمار العربية نايل سات وسهيل سات وعرب سات وغيرهم.

كما يمكنك متابعة مباريات أمم إفريقيا القادمة عن طريق خدمة البث المباشر، والتي يقدمها موقع جول لأهم مباريات المنتخبات العربية والبطولة بشكلٍ عام.

جدول مباريات منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2021

المباراة الموعد الملعب الجزائر - سيراليون الثلاثاء 11 يناير 2022،

14:00 الجزائر، 15:00 مصر ملعب جابوما الجزائر - غينيا الاستوائية الأحد 16 يناير 2022،

20:00 الجزائر، 21:00 مصر ملعب جابوما كوت ديفوار - الجزائر الخميس 20 يناير 2022،

17:00 الجزائر، 18:00 مصر ملعب جابوما

قائمة منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2021

📜اكتشفوا معنا لائحة المنتخب الوطني الجزائري لخوض منافسات كأس افريقيا للأمم 2021

Take a look at the full Squad list of our National Team for the TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroun 🇨🇲 2021

We’re ready for it 🤩 #LesVerts #teamdz 🇩🇿👊🏼 #123vivalAlgérie #LesFennecs pic.twitter.com/6aqEobGwXV — FAF-Fédération Algérienne de Football (@LesVerts) December 24, 2021