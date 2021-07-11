جدول مباريات كوبا أمريكا 2021، المجموعات وربع النهائي والمربع الذهبي

بلال محمد
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كوبا أمريكاالأرجنتينتشيليأوروغوايالبرازيلبوليفياكولومبياالإكوادورقراءات طويلةبيروفنزويلاباراغواي

كل ما تريد معرفته عن كوبا أمريكا 2021، الموعد الجديد بعد التأجيل بسبب فيروس كورونا، المدن المستضيفة، النظام وجدول المباريات والمجموعات

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كوبا أمريكا 2021 ، في موعدها الجديد بعد تأجيلها من الصيف الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، وإيقاف النشاط الرياضي في العالم أجمع، ليقرر اتحاد أمريكا الجنوبية تأجيل البطولة.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم " كونميبول"، في تلك النسخة يسعى إلى جعلها نسخة استثنائية بالإضافة إلى تغيير موعد البطولة لتقام كل أربع سنوات زوجية بداية من 2020، لتكون النسخة القادمة في 2024 وتستضيفها الإكوادور لتتماشى مع بطولة اليورو.

وكان من المفترض أن تستضيف كولومبيا والأرجنتين البطولة بتنظيم مشترك، ولكن قرر كونميبول قبل أيام إسناد البطولة إلى البرازيل فقط في الصيف الحالي بسبب الاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها كولومبيا ضد رئيس البلاد، وتفشي فيروس كورونا في الأرجنتين.

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كما كان من المفترض أن يشارك كل من منتخبي قطر وأستراليا في البطولة كضيوف شرف، ليكون عدد المشاركين في البطولة 12 منتخبًا، ولكن لظروف فيروس كورونا قرر المنتخبان الاعتذار، ليصبح عدد المنتخبات المشاركة في البطولة 10 منتخبات.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص النسخة المنتظرة والجديدة كلياً من بطولة كوبا أمريكا.

المحتوى:

ما هو الموعد الجديد لبطولة كوبا أمريكا 2021؟

بعد انتشار فيروس كورونا، قرر اتحاد أمريكا الجنوبية تأجيل البطولة والتي كانت من المفترض إقامتها في الفترة من 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020، لتقام في الفترة من 13 يونيو وحتى 10 يوليو 2021.

البطولةالموعد القديمالموعد الجديد
كوبا أمريكا 202112 يونيو إلى 12 يوليو 202013 يونيو إلى 10 يوليو 2021

ما هو نظام بطولة كوبا أمريكا 2021؟

كما ذكرنا سابقًا، سيشارك في تلك النسخة 10 منتخبات لأول مرة منذ عام 1991، سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، يتأهل أصحاب أول أربعة مراكز في كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب.

وفي ربع النهائي سيلعب متصدر المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، ووصيف المجموعة الثانية مع المركز الثالث في المجموعة الأولى، بينما يلعب وصيف المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، ومتصدر المجموعة الأول مع رابع المجموعة الثانية.

جدول مواعيد بطولة كوبا أمريكا 2021:

 موعد المباريات
المجموعات 13 - 28 يونيو 2021
ربع النهائي 2- يوليو 2021
نصف النهائي 5-6 يوليو 2021
مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع9 يوليو 2021
النهائي 10 يوليو 2021 

أين تقام بطولة كوبا أمريكا 2021؟ وما هي الملاعب المستضيفة؟

كان من المفترض أن تقام البطولة في 8 ملاعب في 8 مدن مختلفة، بين الأرجنتين وكولومبيا، ولكن بسبب الاحتجاجات والتظاهرات الموجودة في كولومبيا ضد الرئيس إيفان دوكيه، وتفشي فيروس كورونا في الأرجنتين، قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، إسناد التنظيم إلى البرازيل.

 موعد المباراة النهائية في كوبا أمريكا 2021

المواجهةالموعدالملعبالنتيجة

البرازيل - الأرجنتين

الأحد 11 يوليو 2021،
02:00 مصر، 03:00 السعودية		ماراكانا1-0

 موعد مباراة الثالث والرابع في كوبا أمريكا 2021

المواجهةالموعدالملعبالنتيجة

بيرو - كولومبيا

السبت 10 يوليو 2021،
02:00 مصر، 03:00 السعودية		ماني جارينشا الوطني3-2

 جدول مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا 2021

المواجهةالموعدالملعبالنتيجة
بيرو - البرازيلالثلاثاء 6 يوليو2021،
01:00 مصر، 02:00 السعودية

 ماني جارينشا الوطني

1-0

كولومبيا - الأرجنتين

الأربعاء 7 يوليو 2021،
03:00 مصر، 04:00 السعودية		نيلتون سانتوس الأولمبي1-1
(3-2)

 جدول مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2021

المواجهةالموعدالملعبالنتيجة
بيرو - باراجوايالجمعة 2 يوليو2021،
23:00 مصر، 00:00 السعودية

أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو

3-3
(3-4) بركلات الترجيح

البرازيل - تشيلي

السبت 3 يوليو 2021،
02:00 مصر، 03:00 السعودية		 نيلتون سانتوس الأولمبي0-1
أوروجواي - كولومبياالأحد 4 يوليو 2021،
00:00 مصر، 01:00 السعودية		ماني جارينشا الوطني0-0
(4-2) بركلات الترجيح
الأرجنتين - الإكوادورالأحد 4 يوليو 2021،
03:00 مصر، 04:00 السعودية		أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو0-3

ترتيب مجموعات ومباريات كوبا أمريكا 2021:

المجموعة الأولى:

المجموعة الأول
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1الأرجنتين431072+510
2أوروجواي421142+27
3باراجواي420253+26
4تشيلي412134-15
5بوليفيا4004210-80
المباراةالموعدالملعبالنتيجة
الأرجنتين - تشيليالإثنين 14 يونيو 2021
23:00 مصر، 00:00 السعودية		 نيلتون سانتوس الأولمبي1-1
باراجواي - بوليفيا الثلاثاء 15 يونيو 2021
02:00 مصر، 03:00 السعودية		أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو1-3
تشيلي - بوليفياالجمعة 18 يونيو 2021
23:00 مصر، 00:00 السعودية		أرينا بانتانال0-1
الأرجنتين - أوروجوايالسبت 19 يونيو 2021
02:00 مصر، 03:00 السعودية		ماني جارينشا الوطني0-1
أوروجواي - تشيليالإثنين 21 يونيو 2021
23:00 مصر، 00:00 السعودية		أرينا بانتانال1-1
الأرجنتين - باراجوايالثلاثاء 22 يونيو 2021
02:00 مصر، 03:00 السعودية		ماني جارينشا الوطني0-1
بوليفيا - أوروجوايالخميس 24 يونيو 2021
23:00 مصر، 00:00 السعودية		أرينا بانتانال2-0
تشيلي - باراجوايالجمعة 25 يونيو 2021
02:00 مصر، 03:00 السعودية		 ماني جارينشا الوطني2-0
أوروجواي - باراجوايالثلاثاء 29 يونيو 2021
02:00 مصر، 03:00 السعودية		 نيلتون سانتوس الأولمبي0-1
بوليفيا - الأرجنتينالثلاثاء 29 يونيو 2021
02:00 مصر، 03:00 السعودية		أرينا بانتانال4-1

المجموعة الثانية: 

المجموعة الثانية
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1البرازيل4310102+810
2بيرو42115727
3كولومبيا411234-14
4الإكوادور403156-13
5فنزويلا402226-42
المباراةالموعدالملعبالنتيجة
البرازيل - فنزويلاالأحد 13 يونيو 2021
23:00 مصر، 00:00 السعودية		ماني جارينشا الوطني0-3
كولومبيا - الإكوادورالإثنين 14 يونيو 2021
02:00 مصر، 03:00 السعودية		أرينا بانتانال0-1
كولومبيا - فنزويلاالخميس 17 يونيو 2021
23:00 مصر، 00:00 السعودية		 نيلتون سانتوس الأولمبي0-0
بيرو - البرازيلالجمعة 18 يونيو 2021
02:00 مصر، 03:00 السعودية		أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو4-0
فنزويلا - الإكوادورالأحد 20 يونيو 2021
23:00 مصر، 00:00 السعودية		نيلتون سانتوس الأولمبي2-2
كولومبيا - بيروالإثنين 21 يونيو 2021
02:00 مصر، 03:00 السعودية		أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو2-1
الإكوادور - بيروالأربعاء 23 يونيو 2021
23:00 مصر، 00:00 السعودية		أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو2-2
كولومبيا - البرازيلالخميس 24 يونيو 2021
02:00 مصر، 03:00 السعودية		 نيلتون سانتوس الأولمبي2-1
الإكوادور - البرازيلالأحد 27 يونيو 2021
23:00 مصر، 00:00 السعودية		أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو1-1
فنزويلا - بيروالأحد 27 يونيو 2021
23:00 مصر، 00:00 السعودية		ماني جارينشا الوطني1-0

ما هو موقف الحضور الجماهيري لبطولة كوبا أمريكا 2021؟

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، إقامة البطولة دون حضور جماهيري، بسبب الخوف من زيادة أعداد الإصابات وتفشي فيروس كورونا بين الجماهير وتنقل الفيروس في القارة.

ما موقف رابطة اللاعبين من إقامة البطولة؟

نشرت رابطة اللاعبين، بيانًا صباح يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021، أبدت فيه قلقها من التطورات التي شهدتها بطولة كوبا أمريكا، ونقل مكان إقامتها أكثر من مرة، بسبب خوفهم على صحة اللاعبين المشاركين في المسابقة، خاصة من الإصابة بفيروس كوفيد 19.

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