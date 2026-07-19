جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027.. والقنوات الناقلة

تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يطمح منتخب مصر لاستعادة سمعته في القارة السمراء، وذلك عندما يخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

ويعتبر منتخب مصر، أكثر المنتخبات مشاركة في بطولات الأمم الأفريقية، كما أنه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (7 ألقاب)، لذلك لن تقبل الجماهير أي شيء غير التأهل إلى البطولة التي تقام في أوغندا وتنزانيا وكينيا العام المقبل.

وأوقعت القرعة التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

ونستعرض لكم في السطور التالية، مواعيد مباريات وترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027:

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

يشارك المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

المركز المنتخب المباريات الأهداف النقاط لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق 1 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أنجولا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 مالاوي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جنوب السودان 0 0 0 0 0 0 0 0

ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2027؟

تنقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كما تنقل أيضًا عبر قناة "أون تايم سبورتس" عبر البث الأرضي.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV أو beIN Connect.

جدول مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2027