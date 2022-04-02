جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب المغرب في كأس العالم 2022

يشارك منتخب المغرب، في كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخه، والثانية على التوالي وسيهدف لتكرار سيناريو 1986 عندما وصل إلى دور الـ 16، وسيطمح للذهاب بعيدًا في المونديال، خاصة أن مجموعته قد تكون في المتناول.

أسفرت قرعة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب المغربي، في مجموعة متوسطة بالنسبة لأسود الأطلس، مع بلجيكا، كندا، وكرواتيا.

المنتخب المغربي يهدف إلى أن تكون مشاركته السادسة في البطولة مميزة، ويحقق فيها إنجازًا جديدًا يصالح به الجماهير بعد الإخفاق في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب أسود الأطلس في مجموعته بكأس العالم 2022.

ما هي مجموعة المغرب في كأس العالم 2022؟

أوقعت القرعة وقوع أسود الأطلس في المجموعة السادسة برفقة، بلجيكا، كرواتيا، ومنتخب كندا.

مجموعة المغرب في كأس العالم 2022

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بلجيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 كندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كرواتيا 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات المغرب في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

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جدول مباريات المغرب في كأس العالم 2022