جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب الإمارات في كأس الخليج العربي خليجي 27 .. والقنوات الناقلة

يستعد منتخب الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27"، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر/أيلول إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

ويدخل المنتخب الإماراتي البطولة بطموحات كبيرة للمنافسة على اللقب، في محاولة لمصالحة جماهيره بعد الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهو ما أثار حالة من خيبة الأمل لدى أنصاره.

ويأمل منتخب الإمارات في استعادة أفضل أوقاته خصوصًا أنه البطل المتوج بنسختين في 2007 و2013.

ونقدم في السطور التالية جدول مباريات منتخب الإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 27" وترتيب مجموعته والقنوات الناقلة.

ما نظام بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27؟

تُقام منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" بمشاركة 8 منتخبات، جرى توزيعها على 4 مستويات وفقًا للائحة المنظمة للبطولة، على أن يتم سحب منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة.

وأسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، تضم كل منهما 4 منتخبات، وتُقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يخوض كل منتخب 3 مباريات أمام منافسيه في المجموعة.

وجاء المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، التي ضمت أيضًا منتخبات العراق وعُمان والكويت، في واحدة من أقوى مجموعات البطولة، نظرًا للتقارب الكبير في المستوى والخبرة بين منتخباتها.

أما المجموعة الثانية، فتضم منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن، في مجموعة لا تخلو من الندية والطموح، مع سعي جميع المنتخبات لحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، فيما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية، التي ستحدد هوية بطل النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات منتخب الإمارات في كأس الخليج العربي خليجي 27؟

تبث بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" على أكثر من 16 قناة عربية، وأبرزها قنوات أبوظبي الرياضية، العراقية الرياضية، عمان الرياضية، البحرين الرياضية، دبي الرياضية، الكأس، السعودية الرياضية.

جدول مباريات منتخب الإمارات في كأس الخليج العربي خليجي 27

يخوض منتخب الإمارات 3 مباريات في دور المجموعات أمام اليمن يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، والبحرين يوم الأحد 27 سبتمبر 2026، وقطر يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026.

الدور المباراة الموعد النتيجة الملعب المجموعات قطر - البحرين الخميس 24 سبتمبر 2026

18:55 السعودية، 19:55 الإمارات الإنماء قطر - اليمن الأحد 27 سبتمبر 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية الإمارات - قطر الأربعاء 30 سبتمبر 2026

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات الإنماء

ترتيب مجموعة منتخب الإمارات في كأس الخليج العربي خليجي 27

أسفرت القرعة عن وقوع منتخب الإمارات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والبحرين واليمن، في مجموعة تُعد من أقوى مجموعات البطولة المنتظرة.